Previsioni Meteo: venerdì e sabato due giorni di sole e più caldo su gran parte d’Italia, ma attenzione al maltempo in Sicilia

Previsioni Meteo – Progressivamente, la ferita barica apertasi negli ultimi giorni, andrebbe via via rimarginandosi grazie a un recupero dell’altra pressione da Ovest. Come già abbiamo avuto modo di anticipare in qualche editoriale dei giorni passati, il ripristino anticiclonico non sarebbe molto duraturo, in linea generale sui 4 giorni circa al Centro Sud, forse anche meno al Nord e, soprattutto, non avrebbe una componente di origine subtropicale, quindi nordafricana, piuttosto invece di matrice atlantica. Un’altra pressione, quindi, di quelle certamente stabilizzanti per la fase di durata e con clima piacevole, gradevole, magari anche un po’ più caldo di quello di questi giorni, ma dimentichiamoci la calura o il caldo fastidioso per via di una circolazione oceanica prevalente e massime che in pianura al più potranno toccare i +31/+32°C nelle fasi di maggiore enfasi. In questa prospettiva di miglioramento generale del tempo con break estivo tipicamente settembrino, ci potrebbe essere, però, qualche eccezione, ossia qualche area non bene protetta dall’alta pressione e, quindi, più esposta a insidie instabili. Ci riferiamo, in primis, alla Sicilia.

La nostra isola più meridionale, potrebbe trovarsi al margine della copertura anticiclonica e, piuttosto, influenzata da una modesta circolazione depressionaria, in particolare alle quote medie dell’atmosfera, in azione sul bordo meridionale dell’alta. Una modesta azione vorticosa, però abbastanza persistente almeno per i giorni di venerdì e sabato prossimi e responsabile di una accesa attività convettiva, in particolare nelle ore diurne. Quindi un po’ tutta l’isola vedrebbe, in queste due giornate che, sul resto d’Italia, sarebbero certamente belle e soleggiate, ricorrenti rovesci e temporali, magari più abbondanti e localmente anche forti, sui settori interni centro-orientali. Relativamente a venerdì pomeriggio, qualche temporale isolato potrebbe interessare anche i rilievi sudorientali della Sardegna e, invece, nel pomeriggio sera di sabato, possibili locali temporali anche verso i settori alpini, soprattutto più settentrionali, magari più intensi verso l’Alto Adige. Sul resto del paese, tanto sole e bel tempo, clima gradevole e ancora condizioni favorevoli alla balneazione. Sulla base degli aggiornamenti ultimi è possibili che nel corso di domenica o tra domenica e lunedì, il tempo peggiori in maniera repentina su molte regioni settentrionali, ma su questa tendenza daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.