Previsioni Meteo, si riaccende l’instabilità: oggi di nuovo maltempo con piogge, nubifragi e temporali

Previsioni Meteo – La giornata odierna si presenta un po’ più movimentata sull’Italia dopo una fase con maggiore stabilità in quella di ieri, con fenomeni che sono stati circoscritti ad alcuni settori del Nord, in particolare alpini e prealpini centro-orientali. In linea generale, oggi ci saranno più nubi, come del resto sono già presenti oltre che diffusamente sulle consuete aree settentrionali, specie montuose, anche sulle isole maggiori, localmente sull’estremo Sud e al Centro. Unitamente alle nubi, ci saranno anche più rovesci e temporali ma, il contesto generale, lo abbiamo già sottolineato, benché ampiamente depressionario soprattutto alle quote medio alte, non è predisponente per una instabilità particolarmente estesa. Si tratterà di addensamenti e fenomeni abbastanza localizzati, forse un po’ più organizzati sulle aree settentrionali. Relativamente al Centro Sud, pochi fenomeni sparsi sulle aree appenniniche, mentre qualcuno più significativo potrebbe interessare le isole maggiori. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte di oggi.

In mattinata, le nubi più intense anche di un certo sviluppo verticale, interesseranno soprattutto il Centro Nord della Lombardia, in particolare il Comasco, il Lecchese, il Bergamasco, localmente anche il Bresciano e diffusamente i settori prealpini, con rovesci e locali temporali, in qualche caso anche di moderata o forte intensità. Fenomeni più irregolari sul Varesotto; qualche rovescio o locale temporale irregolari sul Piemonte centrale, tra le province di Torino, Asti, Alessandria, Vercelli, Biella, altri in Veneto, sul Veronese e temporali nuovamente più organizzati tra il Trevigiano e il Pordenonese. Meglio altrove al Nord, come nubi irregolari, innocue o anche con ampio soleggiamento. Temporali anche forti sul Canale di Sardegna, qualche rovescio o locale temporale sul Sud della Sardegna e altri sparsi sulla Sicilia centro-orientale. Altrove, tempo mediamente asciutto, salvo un po’ di nubi irregolari, ma in prevalenza di tipo medio-alto e innocue, sulla Calabria, sull’estremo Sud peninsulare in genere e anche al Centro, tra il Lazio, la Toscana, l’Umbria e le Marche. Per le ore pomeridiane, le aree settentrionali già citate continueranno a essere interessate da precipitazioni irregolari, ancora una volta più intense magari sui settori centro-orientali alpini e prealpini. Entro la mezzanotte potrebbero esserci localmente accumuli anche importanti in particolare fra il Nord Est Veneto e il Pordenonese, dove in qualche caso potrebbero totalizzarsi intorno ai 60-70 mm. Fenomeni ancora possibili, ma via via più deboli e irregolari, sul Sud della Sardegna e sull’Est della Sicilia; qualche precipitazione occasionale sui rilievi calabresi e su quelli appenninici, ma in linea generale sul resto delle regioni centro meridionali il tempo sarà mediamente buono e anche con ampio soleggiamento, al più con nubi irregolari o locali addensamenti qua e là. Il campo termico rimarrà pressoché invariato, con clima abbastanza fresco al mattino e la sera, mite di giorno, con massime in prevalenza mediamente comprese fra +24 e +30°C, solo localmente su estremo Sud e in Sicilia 1/2°C oltre. Venti deboli o moderati da direzione variabile, con locali rinforzi settentrionali sul basso Adriatico, Canale d’Otranto, Canale di Sicilia e sul Mare di Sardegna largo; venti moderati con rinforzi meridionali sui bacini tirrenici di fronte alla Sardegna.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: