Previsioni Meteo, sole pieno in tutt’Italia oggi e nel weekend ma Domenica torna il maltempo al Nord

Previsioni Meteo – Due splendide giornate assolate quella di oggi è ancora quella di domani su tutta la penisola. La circolazione fresca settentrionale, oramai, è stata completamente rimpiazzata su tutto il nostro territorio da un cuneo anticiclonico atlantico, il quale avrà il merito di riscaldare un po’ l’aria, specie nelle ore diurne, da oggi a domenica, e anche di portare una generale serenità del cielo almeno fino al giorno festivo. Relativamente alle regioni centro meridionali, il bel tempo soleggiato e stabile proseguirà anche per tutta la giornata di domenica mentre, sulle aree settentrionali, la fase stabile potrebbe bruscamente interrompersi proprio nel corso di domenica, per una irruzione di un nucleo instabile nord-atlantico il quale porterebbe un rapido peggioramento del tempo su diversi settori. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione attesa da oggi e fino a tutto il weekend.

L’alta pressione è oramai padrona dell’Italia con cieli che, in queste ore mattutine, sono praticamente sgombri da nubi pressoché ovunque, o solo qualcuna irregolare sul Gargano, sulle coste pugliesi, sul Cagliaritano, sul Palermitano, sul sud-est della Sicilia, ma del tutto innocua. Ore pomeridiane ancora con sole dominante, salvo qualche nube irregolare su Alpi e Prealpi e qualche occasionale addensamento sui rilievi interni della Sicilia, qui non escluso associato a qualche isolato scroscio di pioggia.

Per la giornata di domani, poche variazioni, come visibile dalla carta di sintesi per le prossime 48 ore, dettaglio a sinistra, con tanto sole e bel tempo ovunque, magari con tendenza nel pomeriggio-sera ad aumento di nubi sui settori Alpini e prealpini. Un cambiamento è atteso, invece, per il corso di domenica 6, dettaglio a destra, quando dal Nord Europa dovrebbe giungere un nucleo instabile verso le nostre regioni settentrionali con peggioramento progressivo all’insegna di nubi e piogge, dapprima su Alpi e Prealpi, specie centro orientali, poi rovesci e temporali anche forti la sera sulle pianure tra Piemonte e Lombardia e piogge verso buona parte del Veneto e del Friuli VG, qualcuna anche sulla Liguria centrale. Cambierebbe poco, invece, sul resto dell’Italia, con ancora sole e bel tempo prevalenti. Termicamente, sarebbe via via più caldo, ma senza eccessi, con temperature massime mediamente comprese tra +25 e +30/+31°C e punte che si spingerebbero su diverse aree pianeggianti fino a +32/33°C, soprattutto tra sabato e domenica, e qualcuna estrema anche oltre sulle regioni meridionali.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del tempo verso il weekend, apportando quotidiani aggiornamenti.