Previsioni Meteo Toscana: ottobre inizia con piogge e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per addensamenti di tipo basso e locali foschie o nebbie mattutine nei fondovalle dell’interno.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in locale lieve aumento (valori in media).

Giovedì 1 ottobre in mattinata molto nuvoloso sulle zone di nord ovest con precipitazioni più probabili e persistenti sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche locale debole pioggia anche sulle altre zone della regione. In serata possibili temporali sul nord ovest.

Venti: di Libeccio in rinforzo.

Mari: in aumento a molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie su valori tipici del periodo.

Venerdì 2 molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sul centro-sud. In serata ulteriore peggioramento.

Venti: moderati di Libeccio, fino a forti in mattinata sul litorale settentrionale e sui versanti appenninici sottovento. Tendenza a temporanea attenuazione del vento nel pomeriggio, ma con nuova intensificazione dei venti in serata (di Scirocco).

Mari: molto mossi o localmente agitati i bacini settentrionali.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.