Previsioni Meteo, vortice freddo subpolare ancora sull’Italia: piogge e temporali per altre 24 ore

Previsioni Meteo – È ancora attivo sull’Italia il vortice freddo subpolare che negli ultimi giorni e ancor più nelle ultime ore, ha scatenato un significativo maltempo su molte regioni, con fenomeni forti, trombe d’aria e anche alluvioni. Tuttavia rileviamo, oramai, un progressivo svuotamento di vorticità nell’ambito del sistema, con la pressione che è decisamente aumentata: dai valori sotto i 1000 hpa di ieri sulle regioni centrali, fino ai minimi di 1008 oggi, ma anche 1014/1016 sulle aree centro meridionali. Insomma, il vortice sta perdendo potenza, peraltro non sono più attivi sotto-minimi insidiosi, restano, però, correnti cicloniche ancora abbastanza instabili che daranno luogo ancora a precipitazioni localmente significative, in particolare sulle aree esposte e sopravvento che, per la giornata odierna, continueranno a essere soprattutto quelle del medio-basso Tirreno, localmente anche la Sardegna e ancora una volta il Nordest.

Più nel dettaglio, piogge e locali temporali nel corso della mattinata sulla Sardegna, soprattutto meridionale, ma rovesci e qualche temporale sparso anche sul resto della regione, sebbene con maggiori spazi soleggiati. Addensamenti e locali rovesci o anche qualche temporale sul Lazio, specie in queste ore centro-settentrionale, qualche pioggia debole-moderata anche su Roma; deboli piovaschi sulle aree interne appenniniche tra Lazio e Abruzzo, localmente sul Casertano, verso Nord Napoletano, in Campania, qualche rovescio sparso tra il Sud Ovest della Lucania e il Nord Calabria; addensamenti con rovesci sparsi e locali temporali anche tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e qualcuno su Ovest Livornese, in Toscana. Ampio soleggiamento, specie in Sicilia, su aree ioniche e sul resto del Centro Nord. Per le ore pomeridiane, il maltempo più intenso tornerà ad accanirsi sul basso Tirreno in particolare sulla Campania centro-meridionale e sul Nordovest Calabria. Su queste aree sono attesi, in particolare tra il Napoletano, il Salernitano e il Cosentino in Calabria, anche su Sudovest Potentino, precipitazioni localmente ancora forti, fino a 30/40/50 mm o anche 80 mm localmente sui settori interni del Salernitano. Rischio ancora, quindi, di qualche dissesto su queste aree, peraltro già pesantemente interessate dalle piogge delle ultime ore. Piogge e temporali sparsi, tuttavia più irregolari e magari alternati a fasi asciutte, sulla Sardegna, ancora al Centro tra Toscana, Lazio, Abruzzo, anche Molise occidentale, fenomeni sparsi anche sulla Puglia e ancora sull’alto Adriatico e sul Friuli Venezia Giulia; continuerà un tempo più asciutto e soleggiato sul resto del paese. Le temperature sono previste più o meno stazionarie, sotto le medie stagionali, con massime che al più sui settori ionici e sulla Sicilia potranno raggiungere i +26/+27°C, altrove mediamente sotto i +22/+23°C in pianura o solo localmente verso i +25°C sulle aree più soleggiate. Venti ancora forti di Libeccio sul basso Tirreno, fino a 70/80 km orari in mare, ma anche 100/110 km orari sui rilievi tra la Lucania sud occidentale e il Nord della Calabria. Venti forti di Maestrale tra il Golfo del Leone e il Mare di Sardegna, anche qui sui 60/80 km/h. Venti moderati o forti da Ovest o Sudovest sul resto dei bacini e sul Nord Appennino, alta Toscana. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: