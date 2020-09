Previsioni Meteo weekend: graduale peggioramento da ovest, forti temporali domenica sera

Previsioni Meteo – Più alta pressione e bel tempo per oggi su gran parte del paese, salvo disturbi localizzati. La tendenza, però, per il proseguo del fine settimana, è per un progressivo peggioramento del tempo a causa dell’espansione verso Ovest di una bassa pressione tra Spagna e Francia, la quale invierà fronti instabili soprattutto nel corso di domani, domenica, verso molte regioni centrali e al nord-ovest, con progressivo peggioramento del tempo. L’azione instabile dalle Baleari, non dovrebbe interessare, almeno relativamente a domenica, le regioni del medio basso Adriatico in genere e meridionali, ancora parzialmente protette da una moderata bassa pressione. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione attesa nel fine settimana.

Previsioni meteo per sabato 19 settembre

Le prime influenze instabili, legate alla circolazione depressionaria presente tra la Penisola Iberica e la Francia, si faranno sentire marginalmente anche per oggi in particolare sull’angolo nord-occidentale, essenzialmente tra Liguria centrale e l’Est Piemonte, dove sono in atto locali rovesci e qualche temporale, localmente verso l’alta Lombardia più tardi, ma fenomeni, comunque, non di particolare importanza. Qualche infiltrazione di aria fresca settentrionale in quota potrà portare addensamenti e locali, brevi rovesci sulla Puglia meridionale, sulla Calabria tirrenica, qui specie nelle ore pomeridiane di oggi, e magari anche qualche temporale più intenso sui settori tirrenici del Reggino; un po’ di nubi irregolari anche sulla Sardegna, altrove bella giornata di sole o poche velature sparse. Temperature pressoché stazionarie e decisamente estive, sopra norma su gran parte d’Italia, con valori massimi spesso compresi sulle pianure interno fra +30 e +34°C, ma punte fino a +35/+36°C sulle aree estreme meridionali e su quelle insulari. Valori un po’ più bassi lungo le coste.

Previsioni meteo per domenica 20 settembre

Peggioramento del tempo sin dal mattino sulla Sardegna e sui settori tirrenici più occidentali, coste e primo entroterra, con nubi diffuse associate a frequenti rovesci e anche a locali temporali, più forti sulle coste nord-orientali del Nuorese e tra Pisano, Lucchese, Pistoiese, Fiorentino, in Toscana. Piogge e temporali diffusi anche verso la Liguria, soprattutto centrale e di Ponente, e altri sull’Ovest Piemonte e Valle d’Aosta; meglio altrove salvo più nubi irregolari in estensione a buona parte dei settori. Attenzione delle ore pomeridiane, perché peggiorerà in maniera più significativa in particolare tra la Toscana, l’Umbria centro settentrionale, i rilievi appenninici Emiliano Romagnoli e le Marche centro-occidentali, con rovesci e temporali localmente anche forti e accumuli fino a 40/50/60 mm su aree localizzate. Rischio di qualche fenomeno violento, tra il Livornese, il Pisano, il Fiorentino occidentale, anche sul Senese, con qualche dissesto locale. Temporali di una certa consistenza anche sulla Liguria di Levante, tra Savonese e Genovese, altri rovesci e temporali diffusi sul Piemonte, verso alta Lombardia, su Alpi e Prealpi centro orientali, su Emilia Romagna, ma qui in forma un po’ più irregolare. Nubi e locali addensamenti sulla Sardegna orientale, in qualche caso sulla Calabria e su qualche rilievo meridionale, ma al Sud poche occasioni per fenomeni, con tempo in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato, come più asciutto e con maggiori schiarite anche sul resto delle aree pianeggianti centro orientali del Nord e al Nordest. Circa le temperature, un leggero calo è atteso sulle aree centro settentrionali dove saranno presenti più nubi e piogge, altrove nessuna variazione, con sempre caldo estivo e valori sopra la norma, fino a +35/+36°C al Sud e sulle Isole maggiori.

