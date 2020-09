Rescue Drones Network ODV: la prima rete strutturata al mondo di operatori di droni per il supporto alle emergenze [FOTO]

Rescue Drones Network ODV, la prima rete strutturata al mondo di operatori di droni per il supporto alle emergenze, organizza l’esercitazione nazionale di Protezione Civile “Delta Tango 20-A” che si svolgerà domenica 13 settembre prossimo in tutta Italia, con 10 campi base allestiti in diverse regioni italiane, con attivazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Per la prima volta in Europa i vari campi periferici saranno gestiti da un unico centro di Controllo nazionale che riceverà in diretta via satellite le immagini dei droni in volo e coordinerà tutte le operazioni da remoto. Verranno testati diversi ambiti applicativi, dalla ricerca di persone isolate a quelle disperse (anche mediante termocamere), dalla fotogrammetria d’emergenza per documentare l’area colpita dagli eventi al triage remoto di pazienti non raggiungibili da terra.