Riaprono le cattedrali dell’acqua: torna la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione

In un’edizione forzatamente ridotta, lontano dal tradizionale periodo di Maggio ma in occasione del Festival della Sostenibilità, torna da sabato 26 Settembre a domenica 4 Ottobre, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI.

Saranno Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, le regioni ad aprire il cartellone di appuntamenti, rivolto al più ampio pubblico.

Come sempre articolato, fin da questo primo week-end, è lo spettro delle proposte, orfane quest’anno del rapporto con il mondo scolastico, asse portante della Settimana ma impedito dall’emergenza Covid: dalla visita guidata in costume d’epoca ad un mulino di Vigevano alle lezioni di pilates e yoga sulla diga di Capaccio in Puglia; dal trekking fotografico a Ravenna all’apertura di importanti impianti idraulici nelle province di Treviso e Padova; dalle passeggiate botaniche e visite tecniche nel modenese alle “porte aperte” del Museo della Bonifica a Ca’ Vendramin nel rodigino. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.anbi.it .

“Nonostante le difficoltà del periodo non abbiamo voluto mancare l’appuntamento con una manifestazione, che ben rappresenta il rapporto con il territorio, fondamento del modus operandi degli enti a noi associati .– precisa Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie anti Covid, c’è la possibilità di avvicinarsi, in maniera informale, alla cultura idraulica, di cui l’Italia è esempio nel mondo.”

“La nostra volontà – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – è di riportare, già dalla prossima edizione, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione nel periodo tradizionale di Maggio, riavviando quel rapporto con il mondo della scuola, pensato per portare i più giovani a conoscere i luoghi, in cui vivono, valorizzando il lavoro di quanti quotidianamente ne garantiscono la sicurezza idrogeologica e lo sviluppo di un’attività fondamentale come l’agricoltura.”