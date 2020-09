Nota catena di supermercati richiama prodotti precotti per presenza di allergeni non dichiarati: riportare in negozio [MARCHIO E LOTTO]

La nota catena di supermercati svizzeri Migros richiama il SALMÌ DI CERVO COTTO 350 G. Il richiamo è per la mancata indicazione nella dichiarazione degli allergeni: sedano, soia e grano. Si invitano le persone allergiche a non consumare questo prodotto. Tutte le altre persone possono consumarlo senza preoccupazioni.

Il richiamo riguarda, nello specifico, il seguente prodotto:

Nome: Salmì di cervo cotto 350 g

Cod. articolo: 2228.220.350

Data di scadenza (= «da consumare preferibilmente entro»): Il richiamo riguarda tutte le date di scadenza

Prezzo di vendita: CHF 10.90

Prezzo di vendita durante le promozioni: CHF 7.60

Il prodotto era disponibile in tutta la Svizzera in tutte le cooperative della Migros. Nel frattempo il prodotto è stato rimosso dagli scaffali della Migros. I clienti che hanno il prodotto a casa possono riportarlo e vedersi rimborsato il prezzo di vendita. Le persone non allergiche possono consumare il prodotto senza preoccupazioni.