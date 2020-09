Rientro in classe: DATE e modalità diverse da regione a regione e persino da scuola a scuola

E’ ormai giunto il momento del rientro in classe, che avverrà in date e modalità diverse, persino da scuola a scuola.

La data generale di ripresa è fissata per il 14 settembre, ma hanno scelto diversamente la Provincia di Bolzano (7 settembre), il Friuli (16 settembre), la Sardegna (22 settembre), la Puglia e la Calabria (24 settembre).

Rientro posticipato anche in Basilicata e in Abruzzo che hanno deciso di riaprire il 24 settembre, anche per evitare una nuova chiusura durante le elezioni fissate il 20 e 21 settembre e nuove sanificazioni dei plessi scolastici.

Per quanto riguarda la Campania, il governatore Vincenzo De Luca ieri ha affermato che “alle attuali condizioni, lunedì formalizziamo il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico“.

I primissimi a tornare sui banchi, già dal 2 settembre scorso, sono stati gli studenti del Liceo scientifico per professioni di montagna di Tione, in Trentino. Domani primo giorno di scuola, oltre che per i ragazzi dell’Alto Adige, anche per quelli di Vo’ Euganeo (Padova) – unica eccezione in Veneto -, una delle prime zone rosse in Italia, che il 14 riceverà la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra gli altri casi di rientro anticipato (domani) figura anche a Mortara, nel Pavese, dove un istituto comprensivo ha deciso di ricominciare le lezioni una settimana prima del previsto.