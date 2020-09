Rinvenuti misteriosi sarcofagi rimasti sepolti per 2500 anni: l’ultima meravigliosa scoperta in Egitto [FOTO]

Un totale di 27 sarcofagi sepolti più di 2.500 anni fa sono stati portati alla luce dagli archeologi in un’antica necropoli egizia. Sono stati trovati all’interno di un pozzo scoperto di recente in un sito sacro a Saqqara, a sud della capitale, Il Cairo. Le tredici bare, come spiega la BBC, sono state scoperte all’inizio di questo mese, ma ne sono seguite altre 14, dicono i funzionari. La scoperta è ora considerata dagli esperti una delle più grandi nel suo genere. Le foto pubblicate (sfoglia la gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano bare di legno ben conservate dipinte con colori vivaci e altri manufatti più piccoli.

Saqqara è stata un luogo di sepoltura attivo per oltre 3.000 anni ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. “Gli studi iniziali indicano che queste bare sono completamente chiuse e non sono state aperte da quando sono state sepolte“, ha dichiarato ieri il ministero delle Antichità egiziano.

“Altri segreti“. Nella dichiarazione il ministro delle Antichità egiziano Khaled al-Anani spiega che inizialmente ha ritardato l’annuncio del ritrovamento, in attesa di poter visitare il sito di persona, dove il personale ha lavorato in condizioni difficili lungo il pozzo profondo 11 metri (36 piedi). I lavori di scavo, intanto, continuano nel sito mentre gli esperti tentano di stabilire maggiori dettagli sulle origini delle bare. Il ministero ha dichiarato inoltre di avere intenzione di rivelare “altri segreti“ nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nei prossimi giorni. Anche altri manufatti scoperti intorno alle bare di legno sembravano essere ben realizzati e decorati con colori vivaci.