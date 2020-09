Il fiume più ampio al mondo si snoda in un ecosistema vitale: il Rio delle Amazzoni visto dallo Spazio [FOTO]

L’immagine è stata elaborata in modo tale da mostrare in blu i corpi d’acqua, come ad esempio il Rio delle Amazzoni. Il fiume inizia il suo viaggio nelle Ande e si dirige verso est attraversando sei Stati dell’America meridionale prima di riversarsi nell’Oceano Atlantico sulla costa nord-orientale del Brasile. Il fiume ha una lunghezza di circa 6.400 km, – l’equivalente della distanza tra New York e Roma.

Il Rio delle Amazzoni è considerato il fiume più ampio al mondo, con una larghezza che oscilla tra 1.6 e 10 km, ma che aumenta durante la stagione delle piogge fino a circa 50 km. Con oltre 1.000 tributari, il Rio delle Amazzoni è il più vasto sistema di drenaggio al mondo in termini di volume di portata e per area di bacino interessata. Come conseguenza della continua variazione del suo flusso, i letti più vecchi dei fiumi si possono riconoscere come linee sottili attorno al fiume principale, nella parte superiore dell’immagine.

Uno dei suoi affluenti, il fiume Javari o Yavari, è visibile come una linea blu più sottile che scorre attraverso la foresta tropicale. Il fiume si estende per 870 km, tracciando il confine tra Brasile e Perù, prima di unirsi al Rio delle Amazzoni.

Nell’immagine, città e aree edificate sono visibili nel colore ciano – ad esempio le città di Tabatinga e di Leticia con due aeroporti sono facilmente identificabili all’estrema destra. I colori giallo e arancione mostrano la Foresta Amazzonica circostante.

I colori di questa Immagine della Settimana derivano dalla combinazione di due polarizzazioni utilizzate dalla missione radar Copernicus Sentinel-1, che sono state assemblate in un’unica immagine.

Poiché le immagini radar forniscono dati in modalità differente rispetto a una normale telecamera ottica, le immagini sono generalmente in bianco e nero quando vengono ricevute. Utilizzando una tecnologia che allinea i fasci radar inviati e ricevuti dallo strumento in una specifica orientazione – verticale o orizzontale – i dati risultanti possono essere elaborati in modo da produrre immagini colorate, come quella qui presentata. Questa tecnica consente una migliore distinzione delle caratteristiche al suolo.