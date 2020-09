Spazio, la Russia: “La fosfina non è la prova della vita su Venere”

La presenza della fosfina non può essere ritenuta “prova oggettiva” della vita su Venere e “l’unico modo di ottenere informazioni credibili a riguardo è con studi sul campo, sulla superficie o nell’atmosfera” di questo pianeta. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo per i programmi di lungo termine dell’Agenzia spaziale russa Roscomos, Aleksander Bloshenko, dopo l’annuncio ieri della scoperta nelle nubi di Venere di questo gas che sulla Terra è prodotto naturalmente solo da microrganismi in ambienti privi di ossigeno.