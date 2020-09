E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da listeria: l’avviso di richiamo di un’altra catena di supermercati [INFO]

Il ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per un prodotto della nota catena di supermercati UNES. Si tratta nello specifico di SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO, richiamato per rischio microbiologico e prodotto da Sicily Food srl. Il lotto richiamato è il n° SA75-22620, venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 22/09/2020. Il salmone è stato ritirato perché contaminato da Listeria Monocytogenes.

Nella avvertenze si legge: “Si prega il consumatore, qualora avesse ancora a disposizione il prodotto, di non consumarlo e restituirlo al punto vendita. Precisiamo che quanto richieste si riferisce al lotto indicato. Per eventuali informazioni rivolgersi all’e-mail: qualita@sicilyfood.it”.

Il richiamo in questione giunge a pochi giorni da un altro simile, riguardante salmone affumicato prodotto dalla stessa ditta, ma con marchio differente: Avviso del Ministero della Salute per salmone affumicato contaminato: rischio intossicazione alimentare [MARCHIO E LOTTO].