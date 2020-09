Salvini scoppia il caso: “Un po’ dolorante e febbricitante, ma sono qui”. Poi arriva la precisazione: “Mai avuta febbre, test negativo” [VIDEO]

In un video pubblicato anche sul suo profilo Facebook, Matteo Salvini, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha esordito sul palco dell’evento “ITACA”20.20” a Formello spiegando di essere “un po’ dolorante e un po’ febbricitante“: queste parole hanno fatto scoppiare il caso, diventando virali social.

Ieri a Formello Salvini non ha specificato la causa dei suoi “acciacchi”: “Grazie agli organizzatori, è un grazie che vale doppio perché quest’anno non ne posso più della vita a distanza. La giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto ‘lei ovviamente adesso va a casa’… io ‘sì, stia tranquillo, passo prima per Anguillara Sabazia, poi da Formello e quindi a Terracina ma la sera vado a casa’. Ci tenevo troppo a essere qua e quindi un po’ dolorante e un po’ febbricitante ma è bello esserci per viaggiare e fare idee“.

Con un post oggi il leader della Lega ha fatto chiarezza: “Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni ‘giornalisti’ evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo. Vergognatevi“.