San Francisco è diventata arancione: continua l’incubo incendi, situazione drammatica in California [FOTO]

Continua l’allerta in California, devastata dagli incendi. La città di San Francisco si sta mostrando in una veste totalmente diversa: è diventata arancione. I residenti della città ancora oggi si sono svegliati e non hanno avuto la possibilità di vedere splendere il sole: il fumo degli incendi lo ha nascosto rendendo il cielo di un arancione uno.

Le particelle di fumo infatti “consentono solo alla luce giallo-arancio-rossa di raggiungere la superficie, facendo sembrare il cielo arancione”, ha spiegato il distretto per la gestione della qualità dell’aria della Bay Area. Circa 14.000 vigili del fuoco stanno combattendo 28 grandi incendi in tutta la California, in mezzo a una storica ondata di caldo. Gli incendi hanno bruciato più di 2,5 milioni di acri quest’anno, uccidendo almeno otto persone.

A corredo dell’articolo una gallery con le immagini di San Francisco.