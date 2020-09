Sardegna, si ribalta mezzo della Protezione Civile di Pabillonis: muore giovane, grave una donna

Un giovane è morto stasera in un incidente stradale sulla strada provinciale 69, tra Pabillonis e Sardara, nel sud Sardegna. Il mezzo della Protezione Civile di Pabillonis, su cui viaggiava come passeggero, è uscito di strada e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il giovane e una donna che era al volante. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.