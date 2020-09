Scende dall’autobus urlando “Non faccio sesso da due anni”: donna portata al pronto soccorso

E’ accaduto domenica sera ad Ancona, dove una donna sudamericana di 31 anni era appena scesa dal bus in zona Piano intorno alle ore 23. Era in evidente stato di ebrezza alcolica e iniziato ad urlare alcune frasi chiare e altre sconnesse, facendosi notare dai passanti. Tra queste la frase: “Non faccio sesso da due anni”. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla oltre ai carabinieri. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.