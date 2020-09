Scrutatore positivo al Coronavirus: spostato il seggio

Uno scrutatore elettorale è risultato positivo al test per il Coronavirus e si è dunque resa necessaria la sospensione temporanea delle attività del seggio interessato, lo spostamento in un’altra sala e la ripresa della normale tornata di voto grazie anche agli scrutatori “arruolati al momento“. E’ quanto accaduto oggi a Calendasco, comune del piacentino situata in una delle zone dell’Emilia-Romagna più colpite negli scorsi mesi dall’epidemia. A darne notizia è stato il sindaco, Filippo Zangrandi, che dalle pagine social ha avvertito che “le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sara’ operativo il nuovo seggio, con personale nuovo“.

Un cambio al volo annunciato precisando che chi aveva gia’ votato indossando la mascherina e sanificandosi le mani, non correva alcun rischio di contagio. L’Ausl di Piacenza, in una nota, ha chiarito il perché delle misure adottate in seguito “alla presenza di uno scrutatore risultato positivo al tampone per covid19“, puntualizzando come “la persona in oggetto” avesse eseguito “il tampone venerdi’ scorso, 18 settembre“; e come gia’ nel primo pomeriggio il nuovo seggio fosse operativo tanto che “tutte le attivita’ si stanno svolgendo in piena sicurezza”. E questo, ha sottolineato su Facebook, il sindaco di Calendasco anche “grazie agli scrutatori ‘arruolati’ al momento che danno una bella prova di cittadinanza attiva in una giornata di democrazia come questa“.

Il risultato del test – ha inoltre evidenziato l’Ausl piacentina – “e’ pervenuto nella giornata successiva”, ossia il 19, “quando le operazioni preliminari all’apertura del seggio erano gia’ state avviate. Per questo motivo il presidente, il segretario e gli scrutatori, considerati contatti stretti della persona positiva, sono gia’ stati posti in isolamento“. Gia’ nel primo pomeriggio comunque il seggio in questione e’ stato reso operativo, con nuovi scrutatori nella sala consigliare del Comune e tutte le attivita’ legate alla tornata di consultazioni che si protrarra’ fino a domani, si stanno svolgendo in piena sicurezza; la Prefettura ha provveduto a sostituire il materiale cartaceo e di cancelleria necessario. I locali occupati dal seggio chiuso sono gia’ oggetto di sanificazione da parte dell’Amministrazione comunale. L’Azienda Usl ha proceduto all’indagine epidemiologica e ha verificato che nel seggio siano state mantenute sia da parte degli scrutatori sia da parte dei votanti tutte le procedure previste per evitare la trasmissione del contagio.