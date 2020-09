Sequenziato il Dna della muffa che portò Fleming alla scoperta della penicillina: nuove armi contro i super batteri resistenti ai farmaci

Un’equipe di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha sequenziato il Dna della muffa che nel 1928 portò il medico scozzese Alexander Fleming a scoprire la penicillina, ovvero il primo antibiotico della storia: il risultato, che potrebbe aiutare lo sviluppo di nuove armi contro i super batteri resistenti ai farmaci, e’ pubblicato sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori dell’Imperial College di Londra. “All’inizio pensavamo di usare la muffa di Fleming per altri esperimenti – spiega il coordinatore dello studio, Timothy Barraclough – ma poi abbiamo realizzato con grande sorpresa che nessuno ne aveva mai sequenziato il genoma nonostante il suo significato storico“.

Il team diretto da Barraclough ha dunque estratto e sequenziato il Dna di alcune muffe del genere Penicillium che erano state congelate vive oltre 50 anni fa e che appartenevano allo stesso ceppo della muffa, passata alla storia, e che proliferò a sorpresa sulla piastra di Fleming alla St Mary’s Hospital Medical School, oggi parte dell’Imperial College. Una volta pronta, la sequenza genetica è stata messa a confronto con quella di due ceppi di muffe usate negli Stati Uniti per la produzione industriale dell’antibiotico. Ciò che è emerso è che i ceppi statunitensi hanno sviluppato enzimi leggermente diversi per la produzione di penicillina, che fabbricano in maggiore quantità perché presentano più copie dei geni ‘interruttore’ che ne regolano la produzione.