Addetto alla sicurezza chiede a Sgarbi di indossare la mascherina, ma lui si infuria: “Tu chi ca… sei? “. “Quello che non ti fa entrare” [VIDEO]

Alla Mostra del Cinema di Venezia, un responsabile della sicurezza ha chiesto al critico d’arte Vittorio Sgarbi – che stava per assistere alla proiezione del film della sorella Elisabetta Sgarbi – di mettere la mascherina (ne era privo).

Dopo il rimprovero, Sgarbi l’ha indossata ma senza coprire il naso, e il secondo richiamo dell’addetto ha scatenato la furia di Sgarbi: “Fatti i c… tuoi, chi c… sei?“.

“Io sono quello che non la fa entrare“, ha risposto il responsabile della sicurezza.

Il video del botta e risposta è diventato virale.

“Era una gag”

“Ma quale lite! Era una gag con un mio vecchio amico che si occupa della sicurezza alla Mostra! Ho fatto Sgarbi che faceva la caricatura di Sgarbi. E qualcuno ci è cascato in pieno. Avevo con me la mia mascherina con la capra e infatti poi l’ho indossata. Ma prima mi sono messo a inveire dicendo che non l’avrei alzata sul volto, per scherzare con un vecchio amico“, ha poi commentato Sgarbi all’AdnKronos.