Silvio Berlusconi festeggia i suoi 83 anni lottando contro il Coronavirus, gli auguri dal mondo politico

Non è certo il compleanno che avrebbe pensato di trascorrere, ma il premier Silvio Berlusconi passerà il suo 84° anno di vita lottando con il Coronavirus. Ormai da un mese, infatti, è alle prese con la malattia che, dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele per una polmonite bilaterale, lo costringe ora all’isolamento in quarantena nella sua villa di Arcore. Vista la situazione, non sono previsti particolari festeggiamenti, e gli auguri di famigliari e amici dovranno arrivare tramite telefonate e videocollegamenti. Oggi, inoltre, arriverà l’esito di un nuovo tampone, a cui il presidente di Forza Italia si è sottoposto ieri. Se il tampone sarà negativo, sarà poi necessario farne un secondo consecutivo con lo stesso esito per considerarlo guarito.

“Tanti auguri a Silvio Berlusconi“, scrive su facebook Mariastella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera. E ancora: “Buon compleanno a Silvio Berlusconi!“, scrive sul social network Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia.