Sindaco muore di Covid: i cittadini lo omaggiano rieleggendolo dopo la morte

I suoi concittadini erano così soddisfatti del suo operato che dopo la morte lo hanno rieletto. E’ accaduto a Deveselu, piccolo comune a Sud della Romania, dove il primo cittadino è stato rieletto alle elezioni municipali nonostante fosse morto 11 giorni fa a causa del Covid-19. Ion Aliman e’ deceduto lo scorso 17 settembre a soli 57 anni dopo aver contratto il coronavirus e per omaggiarlo gli aventi diritto hanno riconfermato il suo mandato, con 1.057 voti a favore su 1.600. Una elezione a forte valenza simbolica, al termine della quale la popolazione si e’ recata sulla sua tomba, nel cimitero comunale, per celebrare la vittoria dell’amato primo cittadino. “Siamo andati a congratularci con lui” ha scritto su Facebook una residente di Deveselu, postando una foto che ritrae decine di persone con candele in mano, riunite intorno alla sua sepoltura.