SpaceX prepara un lancio storico per Halloween: il primo volo di Crew Dragon con 4 astronauti

E’ in programma ad Halloween il primo volo operativo di un equipaggio della Crew Dragon SpaceX, diretto verso la Stazione Spaziale, dopo il volo di prova del maggio scorso.

La missione è slittata di una settimana, dal 23 al 31 ottobre, a causa del traffico in orbita.

“SpaceX continua a fare progressi sui preparativi della navetta Crew Dragon e del razzo Falcon 9, e il rinvio concede più tempo per completare tutti i lavori aperti, sia a terra che a bordo della Stazione, prima dell’arrivo di Crew-1“, ha precisato la NASA.

Il 14 ottobre è previsto l’arrivo sulla ISS di una Soyuz con 3 astronauti, mentre il 21 ottobre è in calendario la partenza di altri 3 astronauti.

Nella missione Crew-1 a partire saranno il comandante Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker della NASA e Soichi Noguchi di JAXA: partiranno con Crew Dragon, con il razzo Falcon 9, dal complesso di lancio 39A della base dell’aeronautica statunitense a Cape Canaveral (Florida).

Sarà la prima volta che un equipaggio internazionale volerà a bordo di una capsula statunitense costruita da un privato. Dopo l’arrivo sulla Stazione , l’equipaggio di Crew-1 rimarrà a bordo per 6 mesi, fino ad aprile 2021: in quella data è previsto l’arrivo di un’altra navetta Crew Dragon con a bordo altri 4 astronauti.