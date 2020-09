Spazio: consigli da un astronauta [VIDEO]

In questo video Luca ricorda la sua infanzia e, dice, la risorsa più preziosa che abbiamo quando siamo giovani è il tempo. Egli incoraggia la prossima generazione a continuare a divertirsi, ma a farlo mentre si investe nella propria formazione e si semina per un futuro di successo.

Il successo, continua Parmitano, non si misura con l’essere un astronauta, o con l’essere ricco, ma impegnandosi in progetti che ci danno soddisfazione e che contribuiscono a un mondo migliore. Se scegli qualcosa che ami, e ami ciò che fai, non lavorerai neanche un giorno della tua vita.

Come astronauta dell’ESA di nazionalità italiana, Parmitano ha preso parte a due missioni di sei mesi nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Durante la sua ultima missione, conosciuta come Beyond, nel 2019/2020 Luca è diventato il terzo europeo e il primo italiano in assoluto al comando della Stazione Spaziale.

Luca continua a lavorare come astronauta in Europa, ispirando la prossima generazione di esploratori e dando sostegno agli sforzi europei per migliorare la vita sulla Terra e il futuro dei viaggi spaziali attraverso l’esplorazione abitata e robotica.