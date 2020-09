Spazio, Fraccaro a Torino per la missione Exomars: “Orgoglio del Paese”

“Ho potuto vedere da vicino lo straordinario lavoro che le industrie del settore dello spazio stanno portando avanti per consentirci di compiere progressi tecnologici e scientifici impensabili fino a pochi anni fa“. Lo dichiara il sosttosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che oggi ha visitato a Torino il sito di Thales Alenia Space dove si stanno svolgendo le ultime fasi di lavorazioni sul rover Rosalind Franklin e sullo Spacecraft composite della missione ExoMars2022 con tecnologie Leonardo.

“Grazie alle eccellenze che il comparto produttivo nazionale è in grado di esprimere l’Italia è protagonista dei più importanti progetti nello spazio, a partire dalla missione ExoMars. Torino e i suoi stabilimenti produttivi rappresentano motivo di orgoglio per tutto il Paese” e sono “una delle punte di diamante che vogliamo continuare a valorizzare perche’ lo sviluppo del Parco dell’Aerospazio garantira’ importanti ricadute. La sinergia tra istituzioni, ricerca e industria e’ fondamentale per conservare la leadership del nostro Paese in un settore decisivo per lo sviluppo economico e sociale. Per questo gia’ durante l’ultimo Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea di Siviglia come Governo abbiamo puntato molto sul consolidamento e il rafforzamento della posizione dell’Italia a livello europeo e internazionale. Il raddoppio degli investimenti nei settori strategici, come proprio i moduli esplorativi e pressurizzati che si producono a Torino, i sistemi di lancio e trasporto nonche’ l’osservazione della Terra, consentono di capitalizzare il nostro ruolo spostando in maniera decisa verso l’Italia i vantaggi economici e produttivi che derivano dalle attivita’ spaziali”, aggiunge Fraccaro.

“Il nostro Paese è il terzo contributore dell’Esa e – prosegue il Sottosegretario – il secondo nel settore dell’esplorazione: le missioni su Luna e Marte offriranno nuove, incredibili opportunita’ per le aziende e la ricerca del nostro Paese. Abbiamo voluto promuovere un ecosistema italiano dello spazio e Torino rappresenta una delle punte di diamante”.