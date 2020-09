Spazio, il ghiaccio su Encelado forse correlato all’attività geologica: la luna di Saturno “ha il potenziale di mantenere condizioni adatte alla vita”

Analizzando i dati raccolti dalla sonda NASA Cassini durante i 13 anni di esplorazione del sistema Saturno, gli esperti dell’Universita’ di Nantes, in Francia, hanno scoperto che Encelado, luna di Saturno, sembra essere caratterizzata dalla presenza di ghiaccio fresco nell’emisfero settentrionale, che potrebbe essere correlato all‘attivita’ geologica. Pubblicato sulla rivista Icarus, lo studio mostra le immagini dettagliate della luna ghiacciata e ipotizza una correlazione tra i segnali infrarossi e l’attivita’ geologica. Il team ha ottenuto le visioni a infrarossi piu’ dettagliate di sempre su Encelado, usando lo spettrometro Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS), che ha catturato la luce riflessa da Saturno, dai suoi anelli e dalle sue dieci lune ghiacciate principali.

“I dati VIMS – spiega Gabriel Tobie, dell’Universita’ di Nantes e coautore dell’articolo – combinati con le immagini ad alta risoluzione acquisite dall’Imaging Science Subsystem di Cassini, hanno portato a una nuova mappa spettrale globale di Encelado, che dimostra la presenza di attivita’ geologica“. L’esperto sottolinea che la superficie del polo sud di Encelado e’ relativamente giovane. “Encelado ha il potenziale per mantenere le condizioni adatte alla vita – continua Tobie – e l’oceano del satellite potrebbe essere agitato da correnti idrotermali simili a quelle dei fondali oceanici della Terra”.

Gestita dal Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, Cassini ha osservato Saturno per piu’ di 13 anni prima di esaurire le scorte di carburante e tuffarsi negli anelli del pianeta nel settembre 2017.