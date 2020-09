Spazio: la Cina lancia due satelliti per il monitoraggio dell’ambiente

Effettuato con successo stamattina dal Centro di Lancio Satellitare di Taiyuan, nella provincia cinese dello Shanxi, il lancio di due satelliti per il monitoraggio ambientale: un razzo Long March-4B che trasporta i satelliti HJ-2A e HJ-2B è decollato alle 11:23 ora locale.

Secondo la China Academy of Space Technology, verranno sostituiti i satelliti HJ-1A e HJ-1B, la precedente generazione di satelliti per il monitoraggio ambientale, nel fornire servizi riguardanti la protezione dell’ambiente, le risorse naturali, la conservazione idrica, l’agricoltura e la silvicoltura.