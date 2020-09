Spazio, la foto del giorno NASA è italiana dopo lo storico accordo Italia-USA: il mese sinodico della Luna

A poche ore dalla firma del protocollo d’intesa che vede l’Italia diventare il primo Paese europeo a prendere parte alla missione Artemis, quella con cui la NASA vuole riportare l’uomo sulla luna, insieme alla prima donna, entro il 2024, l’agenzia spaziale americana ha scelto come foto del giorno proprio quella di una italiana. La decisione arriva nella Giornata internazionale dell’osservazione della Luna.

Si tratta di una serie di splendidi scatti di Marcella Giulia Pace, ragusana, le cui foto astronomiche vengono spesso selezionate dall’agenzia spaziale americana e inserite sul proprio sito. La foto, spiega Pace all’AGI, “raccoglie le fasi lunari ‘accoppiate: sotto ad ogni luna sono riportati i giorni esatti di luna crescente e calante, la cui unione genera una immaginaria ‘luna piena’. Ad esempio, la prima immaginaria ‘luna piena’ e’ data dall’unione della fase della Luna al suo 17mo giorno con la falce della Luna al secondo giorno“. Cosi’, Pace ha ‘catturato’ il ‘mese sinodico‘ di agosto dello scorso anno.

Insegnante di scuola primaria con una passione per la fotografia, nel sito ha raccolto circa 1000 tra immagini e video di fotometeore anche rare, osservate in tutta Italia e soprattutto sui monti Iblei (Rg) e sulle Dolomiti in Cadore, paesaggi scelti per la grande diversita’ orografica, climatica e di luminosita’ diurna e notturna, oltre che per la loro posizione alle due latitudine estreme dell’Italia. La scelta di una foto italiana da parte della Nasa arriva dopo la firma del protocollo di intesa con gli Stati Uniti che vedra’ Roma tra i partner del programma Artemis, che ha come obiettivo a riportare l’uomo sulla Luna per il 2024.