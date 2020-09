Spazio: la galassia di Andromeda più grande del previsto

La galassia di Andromeda, vicina di casa della Via Lattea a poco piu’ di 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, è più grande del previsto: si estende fino a oltre la metà della distanza che la separa dalla nostra galassia. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal dal gruppo dell’Universita’ americana di Notre Dame, nello stato dell’Indiana, coordinato dall’astrofisico Nicolas Lehner.

Lo studio e’ basato sulle osservazioni del telescopio spaziale Hubble, che mostrano come l’alone di gas che circonda Andromeda sia piu’ grande di quanto ipotizzato finora dagli astronomi. Il veterano dei telescopi spaziali, lanciato 30 anni fa, ha analizzato la luce proveniente da 43 quasar esterni ad Andromeda, oggetti molto brillanti in grado di ‘illuminare’ con le loro radiazioni i gas dell’alone galattico. Permettendo, cosi’, agli astrofisici di tracciarne una mappa e stimarne le dimensioni. Secondo gli autori della ricerca, conoscere meglio l’aspetto dell’alone di Andromeda aiutera’ anche ad avere piu’ informazioni sull’alone della Via Lattea che, spiegano gli esperti, e’ difficile da studiare dall’interno della stessa galassia. “Lo studio degli aloni galattici e’, infatti, importante perche’, conclude Samantha Berek, dell’Universita’ di Yale, tra le autrici dello studio, “la loro riserva di gas contiene il combustibile per la formazione di future stelle”.