Spazio, la missione Solar Orbiter rilascia i primi dati al pubblico

“Gli strumenti che hanno contribuito dati per questo primo rilascio sono il Rilevatore di Particelle Energetiche EPD (Energetic Particle Detector), lo strumento di onde radio e plasma RPW (Radio and Plasma Waves), e il Magnetometro (MAG). I dati provenienti dal quarto strumento in-situ, l’analizzatore del plasma del vento solare (SWA, Solar Wind Plasma Analyser) saranno rilasciati a fine anno. Gli strumenti di telerilevamento di Solar Orbiter inizieranno le operazioni di routine soltanto a novembre 2021. Continueranno a eseguire test e calibrature durante brevi intervalli sino ad allora.

Non appena una missione è nello spazio, i team lavorano per mettere in funzione gli strumenti e cominciare a raccogliere dati scientifici. Nel momento in cui le informazioni cominciano ad arrivare, l’interesse cresce verso il rilascio dei primi dati.

Nel caso di molte missioni spaziali, il primo rilascio di dati avviene normalmente sei mesi o un anno dopo, per ricompensare le squadre che hanno costruito gli strumenti con un esclusivo primo sguardo ai dati. Molto prima del lancio, tuttavia, fu stabilito che Solar Orbiter sarebbe stato differente.

“Vogliamo che Solar Orbiter sia una delle missioni spaziali più aperte. Con ciò intendiamo aperta al mondo intero, non solo alle squadre che hanno costruito gli strumenti”, afferma Yannis Zouganelis, Vice Scienziato di Progetto di Solar Orbiter dell’ESA.

Basandosi sull’approccio di successo ottenuto da precedenti missioni di fisica solare, è stato deciso che il tempo tra la ricezione dei dati a terra e il loro rilascio al mondo sarebbe stato al massimo di 90 giorni. Durante questo periodo, gli operatori degli strumenti calibrano i dati acquisiti da Solar Orbiter dalla sua distanza in continua evoluzione dal Sole. Si tratterebbe di una svolta rapida nel migliore dei casi: con sfide senza precedenti a causa della pandemia quest’anno, rispettare la scadenza è un doppio traguardo.

“Farlo in tempi di COVID-19 è stato veramente impegnativo” commenta Yannis Zouganelis, “ma siamo pronti a consegnare i dati alla comunità scientifica come da programma, in modo che possano utilizzarli per fare scienza”.

Il lavoro comincia molto prima del lancio, con le varie squadre di lavoro addette agli strumenti che si preparano a ricevere ed elaborare i dati. I team stessi sono composti da dozzine di persone, spesso in molte nazioni diverse.

Una volta che gli strumenti stanno raccogliendo dati, la missione entra nella fase di calibrazione nella quale molto del lavoro viene svolto da ciascun team di strumento per comprendere come tali strumenti funzionano nello spazio, se i dati arrivano come previsto, e quali effetti strumentali e della navicella spaziale necessitano di correzioni. Ad esempio, le letture dello strumento dipendono dalla temperatura del rilevatore, ma spesso i termometri sono necessariamente posti a una certa distanza. Così, i dati devono essere calibrati con l’effettivo comportamento termico ‘in-orbita’ del veicolo spaziale.

Una volta compreso lo strumento in funzione, le squadre di lavoro elaborano i dati e li inviano al Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA, l’ESAC, vicino Madrid. Qui, i dati vengono archiviati nell’ESA Science Data Centre e resi disponibili al pubblico.

“Si tratta di uno sforzo coordinato che coinvolge dozzine di persone di diversi gruppi, molti Paesi diversi, e tutti devono lavorare insieme, come un’orchestra, per assicurare che tutto sia pronto al momento giusto”, continua Zouganelis.

Questa orchestra è diretta dallo scienziato di archivio di Solar Orbiter dell’ESA, Pedro Osuna, di concerto con l’ESAC Science Data Centre. Lo sforzo richiede un impegno pratico dedicato da parte di tutti gli addetti agli strumenti, per poter trasformare i dati grezzi in prodotti calibrati, per l’anasisi scientifica.

“Quando i dati arrivano a terra sono dati grezzi, sono solamente degli uno e degli zero”, spiega Javier Rodríguez-Pacheco, dell’Università di Alcalá, e Ricercatore Principale di EPD. “I dati vengono inviati a noi che li trasformiamo in unità fisiche che possono essere utilizzate per scopi scientifici”.

Per questo primo rilascio di dati, Rodríguez-Pacheco afferma che la maggior parte dei dati ha subito un processo di pulizia e calibrazione a mano ma in futuro, una volta comprese appieno le risposte dei diversi sensori di EPS, cercheranno di creare una ‘pipeline’, un canale di passaggio dei dati, in grado di automatizzare largamente il processo. In ogni caso, ci sarà sempre qualcuno a supervisionare il processo.

I dati rilasciati da RPW sono stati ottenuti da letture acquisite dopo il 15 giugno in quanto nel periodo antecedente era ancora in fase di messa in servizio piuttosto che nella fase scientifica. “Nel periodo di messa in servizio, facciamo tutta una serie di cose strane con lo strumento”, afferma Jan Soucek, Istituto di Fisica Atmosferica dell’Accademia Ceca di Scienze, a Praga, e principale co-ricercatore di RPW.

In questa modalità, le letture sono raccolte in molti modi diversi e ciò le rende poco adatte per la scienza. “Se vuoi guardare le statistiche, devi assicurarti che stai misurando le cose in modo coerente, quindi se giochiamo con lo strumento tutto il tempo, non è molto coerente”, continua Soucek.

Ma come per gli altri strumenti, una volta che se ne conosce il comportamento, i dati possono essere processati in maniera relativamente facile e rapida.