Spazio, luce verde per Vega: lancio confermato stanotte

Luce verde per Vega, il lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio, che si prepara a portare per la prima volta in orbita 53 satelliti. Al momento è tutto confermato per il suo lancio dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, stanotte, alle ore 3.51 italiane, salvo che non si presentino nuovamente problemi dell’ultimo momento con il meteo. A confermarlo all’ANSA è Avio Spa.

“Si è pronti per volare stanotte, anche se il meteo può cambiare da un’ora all’altra. Ma per ora è tutto confermato”, fanno sapere da Avio Spa. La finestra di lancio è fissata tra l’1 e il 4 settembre, durante la quale, precisa l’azienda Arianespace (che gestisce i voli da Kourou), “c’è più del 90% di probabilità che le condizioni meteo siano favorevoli”. Dopo la pausa del lockdown, il lancio previsto per il 18 giugno e’ stato rinviato per ben sei volte a causa dei forti venti.

Questo sarà il volo numero 16 per il vettore europeo di concezione italiana. C’è grande attesa per questo lancio, finanziato in parte dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, perché non segna solo il ritorno al volo di Vega, ma rappresenta anche l’esordio del nuovo sistema di distribuzione di satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Small Spacecraft Mission Service (Ssms), un servizio di lancio per piccoli satelliti che consentira’ di mettere in orbita 53 tra nano, micro e minisatelliti, da 1 a 500 chilogrammi, a beneficio di 21 clienti di 13 Paesi. In orbita con Vega, ospitato in un CubeSat, un satellite grande come una scatola di scarpe, ci sarà anche il laboratorio di microgravita’, Dido3, nato dalla collaborazione tra l’Asi e l’agenzia spaziale israeliana, Isa, in cooperazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e il ministero della Scienza e della Tecnologia di Israele.