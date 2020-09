Spazio: il motore Vulcain®2.1 per il primo Ariane 6 dichiarato pronto per il volo

Il 21 luglio scorso, il motore Vulcain®2.1 per il primo volo Ariane 6 ha superato il test di accettazione presso la sede di Vernon (Francia) di ArianeGroup.

Questo test è il passaggio finale dopo la produzione, l’assemblaggio e la gamma di test a cui un motore è sottoposto prima di essere integrato con lo stadio del razzo – per Vulcain 2.1, lo stadio principale di Ariane 6. Questa procedura di integrazione sarà svolta presso la sede di ArianeGroup a Les Mureaux, vicino a Parigi.

È stato effettuato sul banco prova PF50 presso il sito di Vernon, dove sono assemblati i motori a propulsione liquida dell’intera famiglia di lanciatori Ariane.

Per questo test, il motore e il banco di prova sono stati dotati di una serie di sensori per eseguire una serie di misurazioni di caratterizzazione dell’ambiente specifiche, al fine di prevedere i livelli che saranno osservati sulla rampa di lancio a Kourou (Guyana francese), in particolare durante i test combinati previsti per il 2021.

Il motore criogenico Vulcain ®2.1 eroga 135 tonnellate di spinta nel vuoto. Alimenterà Ariane 6 per i primi otto minuti di volo, insieme ai booster laterali, che funzioneranno per circa 130 secondi – insieme questi due sistemi di propulsione forniscono una spinta di decollo totale di 816 tonnellate metriche (nella configurazione A62 a due booster).