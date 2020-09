Spazio: Terra potrebbe avere perso il 60% della sua atmosfera dando vita alla Luna

Secondo gli esperti della Durham University e dell’Università di Glasgow, la Terra potrebbe aver perso fino al 60% della sua massa durante la violenta collisione che 4,5 miliardi di anni fa avrebbe dato origine alla Luna: l’ipotesi è stata al centro di una ricerca pubblicata su Astrophysical Journal Letters, che ha richiesto oltre 300 simulazioni computerizzate per analizzare le conseguenze dell’impatto tra il nostro pianeta e un asteroide, da quale si sarebbe originata la Luna.

“Il nostro modello potrebbe spiegare la formazione del nostro satellite, ma potrebbe anche essere applicato a esopianeti e sistemi lontani anni luce. Le simulazioni non possono rivelarci direttamente come si sia formata la Luna, ma potrebbero mostrare gli effetti che una gigantesca collisione avrebbe avuto sull’atmosfera terrestre, e questo ci fornirebbe indizi preziosi per escludere alcune ipotesi e validarne altre,” ha spiegato Jacob Kegerreis, dell’Istituto di cosmologia computazionale presso la Durham University. “Secondo i nostri risultati la Terra potrebbe aver perso tra il 10 e il 60% della sua atmosfera nella collisione che avrebbe dato origine alla Luna. Il nostro lavoro più recente esamina gli effetti su una varietà molto più ampia di impatti regolando le dimensioni, la massa, la velocità e l’angolo dell’oggetto che impatta, oltre che alla composizione del corpo celeste“.