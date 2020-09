Spazio, verso il primo equipaggio privato sulla Stazione Spaziale Internazionale: volo previsto nel 2021 a bordo di Crew Dragon

Tre privati e un astronauta professionista a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questo viaggio, che porterebbe il primo equipaggio di privati sulla Stazione Spaziale, promette di aprire una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale. Le aziende Axiom Space, che sta gia’ lavorando con Tom Cruise sul progetto di un film da girare sul laboratorio orbitale, e SpaceX di Elon Musk stanno discutendo di questa possibilità. Nella trattativa e’ coinvolta anche la NASA. La missione, chiamata AX-1 e prevista per ottobre 2021, dovrebbe durare circa 10 giorni.

L’annuncio e’ dell’amministratore delegato di Axiom Space, Mike Suffredini, che dopo una lunga carriera alla NASA, ha fondato la Axiom. “E’ un volo di breve durata. Quindi sara’ relativamente facile da implementare, tenendo conto che niente e’ facile nel volo spaziale“, ha detto Suffredini. “Abbiamo risolto quasi tutti i grandi dettagli e dobbiamo concludere il contratto con la NASA. Inoltre dobbiamo firmare i contratti con i nostri tre clienti e firmare un aggiornamento del contratto con SpaceX”, ha aggiunto. Suffredini, che prevede di chiudere i contratti tra la fine di settembre e i primi di ottobre, ha gestito il programma della Stazione Spaziale Internazionale alla NASA dal 2005 al 2015, anno in cui e’ passato al settore privato, fondando la Axiom Space con l’imprenditore Kam Ghaffarian per organizzare voli commerciali verso la Stazione Spaziale. “I nostri clienti – ha osservato – sono astronauti privati, ma noi non voliamo senza un astronauta professionista a bordo“. L’equipaggio sara’ composto da tre privati guidati dall’astronauta Michael Lopez Alegria, che si e’ ritirato dalla NASA nel 2012.