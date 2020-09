Spettacolare tramonto in Egitto: l’effetto intorno al sole incanta gli osservatori [FOTO]

Che sia un arcobaleno, un cielo stellato o un mare cristallino, la natura non smette mai di sorprendere con le sue meraviglie. Come questo tramonto immortalato nei cieli dell’Egitto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il sole si abbassa sull’orizzonte e lo spettacolo è assicurato grazie ad un incredibile riflesso che si produce intorno alla sua sfera. Probabilmente è semplicemente il riflesso della luce solare sulle nuvole, ma tanto basta a lasciare incantati gli osservatori, molti dei quali hanno trovato un significato mistico allo spettacolo che si è presentato davanti ai loro occhi.