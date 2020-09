Matrimonio si trasforma in incubo: sposa colpita da fiammata del flambé durante il banchetto di nozze

Incidente durante banchetto di nozze a Trabia, nel Palermitano: una giovane sposa è stata colpita in viso da una fiammata del flambé, un procedimento di cottura che richiede l’aggiunta di liquore in una padella calda.

La giovane donna è stata ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente è avvenuto subito dopo l’ingresso della coppia in sala: dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maitre ha iniziato ad armeggiare sul padellone. E’ partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa: le fiamme si sono propagate sul capo e sul vestito.

Un’ambulanza ha poi trasportato in ospedale la neo sposa che ha riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo.

Sull’episodio indagano i carabinieri.