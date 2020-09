Stasera la Luna “incontra” Giove nel cielo: domani si aggiungerà Saturno per un’altra suggestiva congiunzione [INFO]

Giove e Saturno sono stati i nostri “compagni celesti” per tutta l’estate, splendendo luminosi nel cielo notturno. Basta guardare a sud in una serata serena per ammirarli nel loro splendore. Durante la notte, scivolano lentamente verso ovest e si tuffano sotto l’orizzonte poco dopo la mezzanotte. In queste due sere daranno vita a due spettacolari congiunzioni con la partecipazione della luna. La congiunzione è la configurazione planetaria che si determina quando due astri hanno la stessa longitudine o la stessa ascensione retta visti dal centro della Terra. Alla vista, i corpi coinvolti in una congiunzione appaiono molto vicini l’uno all’altro nel cielo.

Stasera, 24 settembre 2020, Giove splende luminoso vicino alla luna (alla sinistra di Giove è ben visibile Saturno) mentre domani, venerdì 25 settembre, al duo si aggiungerà anche il pianeta ad anelli per una suggestiva congiunzione tra il nostro unico satellite naturale e i due giganti gassosi. Giove sarà il più luminoso dei due pianeti.