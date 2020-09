“Sto male, sarà COVID?”: come riconoscere i sintomi e cosa fare subito, i suggerimenti per non spaventarsi e agire in modo corretto

“Un problema di non poca importanza risiede nel fatto che i sintomi di covid, in fase iniziale, sono indistinguibili da quelli di praticamente tutte le virosi stagionali endemiche (altri coronavirus, Influenza-like Illness, Influenza, Rhinovirus, Adenovirus, ecc.) quindi nel momento in cui si dovesse manifestare qualche sintomo diviene importante fare una diagnosi eziologica (di causa)“: un approfondimento dal titolo “Sto male… sarà COVID?: suggerimenti ed indicazioni utili per non spaventarsi e per agire in modo corretto” è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, nata dalla collaborazione di numerosi esperti e con la direzione scientifica del virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta.

A fare il punto e a fornire molte informazioni utili, è il dott. Stefano Tasca (Pediatra Neonatologo, Casa di Cura Città di Roma – U.O.).

Di seguito il post integrale:

““STO MALE…SARA’ COVID?” : SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI UTILI PER NON SPAVENTARSI E PER AGIRE IN MODO CORRETTO