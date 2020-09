Quando i primi soccorritori si sono resi conto che qualcosa non andava, è stato trascinato a bordo di una barca fino a Porto Azzurro, dove però è arrivato in arresto cardiaco. Sono stati inutili i tentativi di rianimare un sub di 75 anni, colto da un malore mentre si trovava in acqua non lontano dalla punta di Buzzancone, nel comune di Capoliveri, sulla punta sudorientale dell’isola d’Elba. L’uomo è morto prima di raggiungere l’ospedale.