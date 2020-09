Suona la campanella: al via il nuovo anno scolastico ai tempi del Coronavirus

Il suono della campanella ha dato il via al nuovo anno scolastico, nell’era Coronavirus.

Protagonisti banchi nuovi, mascherine chirurgiche, gel igienizzante e distanziamento in classe e nei corridoi.

Tanta l’emozione per il rientro in aula dopo sei mesi di assenza e lontananza: non sarà però la stessa cosa rispetto agli anni passati, non ci si può abbracciare e i piccoli non potranno giocare come prima, ma, è comunque un primo passo verso la normalità.

Tanta ansia ma anche tanta voglia di ricominciare.