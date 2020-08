Incredibile vicenda a Taiwan: una bimba di 3 anni è rimasta incagliata nella coda di un aquilone che, alzandosi in volo, l’ha sollevata in aria per diversi minuti.

La vicenda si è verificata durante il Festival degli aquiloni di Hsinchu: secondo i media locali, fortunatamente la bambina se l’è cavata solo con qualche piccolo graffio a viso e collo.

Ecco il video: