Terremoto India: scossa di magnitudo 4.6 nel Jammu e Kashmir [MAPPE e DATI]

Un terremoto di magnitudo 4.6 gradi della scala Richter ha scosso oggi gli Stati indiani di Jammu e Kashmir. Secondo il Centro nazionale indiano di sismologia, il terremoto ha colpito il territorio alle 12.02 locali (le 8.02 in Italia), ma per non sono ancora stati segnalati danni o vittime. Il terremoto e’ avvenuto 73 chilometri a nordovest della citta’ di Gulmarg. Lo scorso 22 settembre, un terremoto di magnitudo 3,6 aveva gia’ colpito la zona.