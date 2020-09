Terribile incidente in Ucraina: aereo militare precipita nella regione di Kharkiv, 22 vittime [VIDEO]

Un terribile incidente aereo è avvenuto in Ucraina, precisamente nella regione di Kharkiv. Un velivolo militare An-26 con 28 persone a bordo e’ caduto per cause ancora da stabilire, secondo quanto riferito dal governatore Oleksiy Kucher. Il bilancio è di 22 morti. Altre due persone a bordo sono rimaste gravemente ferite e quattro sono scomparse.

Secondo il ministero dell’Interno di Kiev, a bordo dell’An-26 c’erano sette membri dell’equipaggio e 21 cadetti dell’accademia aeronautica Kozhedub. Il volo An-26 si è schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di Chuhuiv, a circa 400 chilometri a est della capitale Kiev. Non ci sono al momento indicazioni sulle cause dell’incidente. Al momento l’area dell’incidente e’ stata isolata dalla polizia che sta effettuando le prime indagini per comprenderne le cause.

Aereo militare precipita in Ucraina, le terribili immagini [VIDEO]