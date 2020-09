Tifone Maysak: ritrovato secondo superstite della nave scomparsa, in Corea del Nord “punizioni severe” per i funzionari

E’ stato ritrovato la scorsa notte, nel Mare Cinese Meridionale, su una zattera, un secondo sopravvissuto dell’equipaggio della nave Gulf Lifestock 1, scomparsa mercoledì scorso dopo essere stata rovesciata dal tifone Maysak: a bordo erano presenti 43 persone, ma le speranze di trovare altri superstiti sono sempre più deboli, mentre le condizioni del mare peggiorano di nuovo a causa di un altro tifone, Haishen.

L’altro sopravvissuto, un ufficiale di bordo 45enne, è stato soccorso mercoledì sera.

In Corea del Nord le autorità hanno assicurato “punizioni severe” per i funzionari locali che non avrebbero protetto i residenti dal tifone Maysak, che ha causato un “grave problema” con “decine di vittime“: lo riporta il quotidiano ufficiale Rodong Sinmunche.

Maysak si è abbattuto su tutto il Paese all’inizio della settimana, con forti precipitazioni. Il quotidiano ha accusato i funzionari locali di non essere riusciti a “organizzare immediatamente un piano per individuare i rischi ed evacuare tutti i residenti” nonostante le raccomandazioni del governo.