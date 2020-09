Tom Cruise pronto ad andare in orbita: sarà protagonista del primo film girato nello Spazio

E’ ufficiale: Tom Cruise il prossimo anno andrà nello Spazio per girare un nuovo film.

La star 58enne partirà con la navicella SpaceX di Elon Musk nell’ottobre del prossimo anno: Cruise sta lavorando con l’imprenditore e la Nasa al nuovo film, che sarà diretto dal regista di “Edge Of Tomorrow”, Doug Liman.

Sia Cruise che Liman hanno entrambi esperienza come piloti, ma i viaggi nello Spazio sono per entrambi un territorio completamente nuovo.

Liman starebbe lavorando alla sceneggiatura del film, che dovrebbe avere un budget di 200 milioni di dollari.

L’Agenzia spaziale statunitense aveva già confermato il suo coinvolgimento nel film all’inizio di quest’anno quando Jim Bridenstine, amministratore della Nasa, aveva spiegato: “La Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale. Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare in realtà gli ambiziosi piani del Nasa“.