Maltempo, tornado devasta Lillatro. Tanti feriti, gente in stato di shock. Numerose ambulanze sul posto [VIDEO]

Un violento tornado ha colpito stasera Lillatro, sul litorale di Rosignano Marittimo (Livorno), intorno alle 21:10: il Sindaco Daniele Donati ha spiegato che “ci sono feriti e persone in stato di shock“. Il tornado ha provocato seri danni al circolo canottieri, interessando il ristorante dove c’erano clienti a cena, una palestra del litorale e alcune abitazioni, letteralmente scoperchiate. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia. Le prime testimonianze parlano di “ristorante travoloto” e “tensostruttura del tennis ai Canottieri completamente devastata“. Un primo bilancio, ha riferito ancora il sindaco, conterebbe 3-4 feriti e 4 o 5 abitazioni danneggiate. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Cecina, Livorno. Firenze e Pisa.

Il sindaco è andato subito sul posto e ha fatto aprire l’unità di crisi del Comune per gestire l’emergenza. Un’altra palestra della frazione è stata aperta e attrezzata per ospitare le persone sfollate. Numerosi pini, quelli che non erano stati tagliati nella recente attività di messa in sicurezza del verde pubblico, sono stati sradicati e piombati sulle strade.

Quello di Lillatro è il secondo tornado di oggi in Italia, dopo l’evento meteorologico estremo che stamattina ha sconvolto Salerno.

Seguiranno aggiornamenti