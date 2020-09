Totti visita la giovane risvegliata dal coma con la sua voce: “Sbrigati a guarì”, “migliora se no te gonfio”

Francesco Totti si è recato questa mattina presso il Policlinico Gemelli di Roma, per visitare Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente, risvegliatasi dopo un messaggio inviato dall’ex capitano della Roma.

La visita di Totti è stata particolarmente lunga “è arrivato alle 9.15 ed andato via poco prima delle 11. E’ rimasto oltre un’ora e mezza“, ha raccontato all’Adnkronos Salute Luca Padua, docente di Riabilitazione all’università Cattolica di Roma e responsabile dell’Unità operativa Neuroriabilitazione ad alta intensità della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs. L’ex capitano della Roma, “non è mai entrato in reparto, come prevedono le norme anti-Covid. L’incontro si è tenuto, infatti, in Sala riunione, dove Ilenia è stata portata assistita dallo staff, rispettando il distanziamento e le regole di prevenzione“.

“Sbrigati a guarì“, “te vengo a trova’ a casa quando parli e cammini“, “migliora se no te gonfio“: Totti ha scherzato così con Ilenia, durante un incontro avvenuto in un clima “giocoso tra battute e selfie, ma anche molto commovente per Ilenia che ora è frastornata. E credo molto commovente anche per Totti“, ha riferito all’Adnkronos Salute Padua. “Ilenia non parla ma è molto comprensibile sia a gesti, sia attraverso una tavoletta per scrivere le lettere“.