Tragico incidente sulle Tre Cime di Lavaredo: soccorritore muore durante addestramento, urtato dal rotore dell’elicottero

Tragico incidente durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo: è deceduto oggi l’appuntato scelto, qualifica speciale, Sergio Francese, 55 anni, appartenente alla Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo.

L’incidente è avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull’elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della Cima Grande.

Per motivi al vaglio, al momento di salire il soccorritore è stato urtato dal rotore.

Immediato l’intervento dei colleghi sul posto, cui è subentrato il personale medico dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano immediatamente sbarcato in parete.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, è stato solo possibile constatare il decesso.

La salma è stata trasportata a valle a disposizione della magistratura.