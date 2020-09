Il treno ad alta velocità senza conducente più veloce del mondo è in Cina: raggiunge i 350km/h ed è super tecnologico

Recentemente la Cina ha realizzato una nuova aggiunta al suo inventario, già impressionante, di treni ad alta velocità con un nuovo treno intelligente autonomo. Il nuovo tipo di treno ad alta velocità che collega le città cinesi di Pechino e Zhangjiakou è in grado di raggiungere una velocità massima di 350km/h, che lo rende il treno autonomo più veloce del mondo in funzione. Il nuovo servizio, lanciato in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ridurrà il tempo di viaggio tra le due città da 3 ore a 45 minuti. La prima linea Pechino-Zhangjiakou, aperta nel 1909, impiegava circa 8 ore a compiere il tragitto di oltre 170km. I treni si avviano e si fermano alle stazioni in maniera autonoma secondo una precisa tabella di marcia e cambiano velocità a seconda dei limiti tra le stazioni. Tuttavia, a bordo sarà presente un assistente di monitoraggio pronto ad intervenire in caso di emergenza.

Le cabine su questi treni autonomi intelligenti hanno ampie aree di deposito per le attrezzature sportive invernali per facilitare gli atleti durante le Olimpiadi Invernali, posti con pannelli di controllo touch screen 5G, illuminazione intelligente, punti di ricarica wireless, migliaia di sensori di sicurezza in tempo reale e posti rimovibili per i passeggeri in sedia a rotelle. Il vagone ristorante può essere trasformato in una sala multimediale durante i Giochi per facilitare i giornalisti. Nelle stazioni sono utilizzati robot e tecnologie di riconoscimento facciale per aiutare con indicazioni, bagagli e check-in digitali.

Per completare la linea, che comprende 10 stazioni per l’accesso alla Grande Muraglia Cinese, sono serviti 4 anni. Il primo treno è entrato in funzione il 30 dicembre 2019. Oggi, la Cina possiede la rete ferroviaria ad alta velocità più grande del mondo, che si estende per circa 35.000km, e il treno più veloce a livello commerciale: lo Shanghai maglev.